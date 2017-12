Sprenginger i Soknedal kan få ting til å falle ned

Nyheter

Statens vegvesen har varslet at det blir sprenginger i Soknedal som følge av ny E6, men nå kommer et enda kraftigere varsel:

- Sprenginger medfører kraftige vibrasjoner og rystelser, skriver vegvesenet på nettsida til vegvesenet.

Assisterende prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen anbefaler ifølge nettsida, folk å sikre gjenstander som glass, tunge bilder og andre verdigjenstander. Rystelsene kan føre til at gjenstander flytter på seg, og rådet fra vegvesenet er altså å ta ned viktige og verdifulle gjenstander fra skap og vegger slik at de ikke faller ned og blir ødelagt. Dette gjelder dem som bor i nærheten av der de sprenges i Soknedal.

Sprenginger skjer for å få bygd Soknedalstunnelen, og vegvesenet opplyser på nettsida at rystelsene er størst i starten.

- Det gjenstår fire salver før vi kommer i gang med selve tunneldrivinga, opplyser Lillebo.

Hektisk E6-jobb i Soknedal Gravemaskiner tar jafs etter jafs av Soknedal.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at vegvesenet setter ut vibrasjonsmålere på bygg i Soknedal for å kartlegge rystelser under sprenginger. I tillegg til støy og rystelser, blir E6 stengt i korte perioder. Lokalveien kan også bli stengt igjen.

Statens vegvesen beklager på nettsida at de som bor nærheten av veianlegget, blir utsatt for støv, støy, rystelser og vibrasjoner.

– Nå braker det løs Anleggsmaskinene er på vei inn i Soknedal, og snart blir det rystelser og stengte veier.

- Trøsten må være at det er midlertidig, og at belønninga blir en ny, trygg, lettframkommelig E6 og en roligere lokalvei gjennom Soknedal sentrum, uttaler projektleder Harald Inge Johnsen på vegvesenets nettside.