Ulykke på E6 i Soknedal

Nyheter

Politiet melder torsdag at det har vært ei trafikkulykke på E6 i Soknedal. Det skal ha vært en kollisjon med en bil og en lastebil.

- Vi fikk melding om ulykka klokka 12.29, sier operasjonsleder Arnt Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt.

Ulykkesstedet var sør for Soknedal sentrum, og da nødetatene kom fram, ble det klart at det ikke hadde oppstått personskade. Politiet har fått opplyst at det foregår manuell dirigering forbi ulykkesstedet, mens Vegtrafikksentralen først varslet at E6 i Soknedal er midlertidig stengt.

- Trafikken dirigeres forbi, og det er noe kø, opplyser operasjonslederen.