Fylkesveien i Soknedal er åpnet igjen

- Innspurten gikk raskere enn forventet. Vi er da klar til å åpne, og veien er derfor åpnet, forteller assisterende prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

For snart seks uker siden ble fylkesveg 651 mellom Hovsbrua og Hanshus i Soknedal stengt på grunn av arbeid med innslaget for Soknedalstunnelen. Planen var å gjenåpne på mandag, og nå melder Statens vegvesen at arbeidet har gått fortere enn forventet. Veistrekninga er derfor gjenåpnet, og folk slipper dermed opp til to mil lang omvei.

Lillebo har tidligere opplyst at fylkesveien kan bli stengt igjen i kortere perioder når det er sprenging, og det samme gjelder E6 i Soknedal.

Anbefalinga til vegvesenet er at fotgjengere bruker beredskapsveien ettersom fylkesveien mangler gang- og sykkelvei og er blitt omlagt.

- Beredskapsveien blir brøytet og strødd, forklarer Lillebo.