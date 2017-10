E6 stenges og så kan du kjøre på ny E6

Nyheter

Staten vegvesen varsler i god tid at bilistene kommer til stengt E6 ved Klett den andre helga i november. Stenginga er fra fredag 10. november klokka 19 til mandag 13. november klokka 06, og er mellom Klett og Sentervegen på Tiller. Trønderbladet har tidligere skrevet om dette, og tusenvis har lest saken.

Her kan du også lese artikkelen

Stengehelga

Stengehelga skyldes at Statens vegvesen skal få utført flere tiltak som kan være vanskelig å få gjort samtidig som at E6 brukes som vanlig. I stengehelga anbefales folk å kjøre via Heimdal, mens omkjøring via Åsvegen og Røddevegen ikke blir anbefalt fordi denne omkjøringsveien har begrenset kapasitet. Statens vegvesen opplyser at det blir satt ut trafikkvakter, og at politiet vil være på Heimdal fredag kveld og lørdag på dagtid for å sikre at gående kommer seg over fylkesveien.

Bussrutene på E6 blir også berørt i stengehelga, og vegvesenet anbefaler folk å sjekke bussrutene hos AtB om de skal reise med buss den helga.

Etter stengehelga gjelder det igjen å holde tunga beint i munnen når en skal kjøre på strekninga fra Tonstad til Klett. Da blir det nytt kjøremønster igjen.

To av endringene er at en skal kjøre på to felt av ny E6 i Storlersbakkan og fra Heimdalsmyra til Sandmoen. Ett annet tiltak er at sentraløya i rundkjøringa på Klett fjernes.

Her kan du lese om endringene som skjer.