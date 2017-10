Trafikkulykke på Åsvegen

Politiet meldte mandag morgen klokka 08.12 om en front mot front-ulykke på Åsvegen. Klokka 08.22 ble det klart at det ikke va snakk om noen alvorlig ulykke. Politiet opplyste da at det er noen materielle skader, men ingen personskader. To biler har møtt hverandre og hatt et sammenstøt, og den ene havnet i grøfta.

Politiet på ulykkesstedet opplyste til Trønderbladet at de to bilene trolig har kommet borti hjørnet på hverandre. Det var en varebil og en personbil som kolliderte, og varebilen havnet i grøfta.

Etter ulykken var det manuell dirigering på stedet, det vil si fylkesveg 736 Åsvegen ved Lysklett.