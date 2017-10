I dag starter rettssaken om Lerdrapet

I dag mandag starter rettssaken der en 27-åring fra et sted i Melhus er tiltalt for å ha drept Råger Holte (38) med over 100 bajonettstikk. Rettssaken går i Sør-Trøndelag tingrett som har tilhold i Trondheim tinghus.

Tiltalen

Ifølge tiltalen stakk tiltalte Råger Holte mer enn 100 ganger med en bajonett rundt omkring på kroppen. Holte døde ifølge tiltalen, etter kort tid av forblødning og lungekollaps. Tiltalen gjelder forsettlig drap – altså ikke at drapet skal ha vært planlagt på forhånd. Strafferammen er over seks år i fengsel.

27-åringen er også tiltalt for å ha slått en medinnsatt i Trondheim fengsel i ansiktet mens han har sittet i varetekt, og han er tiltalt for å ha sparket fastlegen sin i albuen fordi hun nektet å skrive ut en resept på et beroligende medikament. Han er også tiltalt for å ha truet politibetjenter og politihøgskolestudenter både med gjenstander og verbalt.

I februar skulle 27-åringen ha møtt i tingretten for trusler og angrep, men denne saken ble utsatt. 27-åringen har også vært tiltalt for trusler mot Lundamo restaurant. 27-åringen er tidligere dømt i en annen sak. Statsadvokat Per Morten Schjetne sier at det ikke blir satt inn spesielle sikkerhetstiltak når 27-åringen skal i Sør-Trøndelag tingrett i dag. Under flere fengslingsmøter har han møtt i håndjern. De rettspsykiatriske sakkyndige har uttalt at det er fare for gjentakelse.

Usikkert når

Det var 25. januar i år at Råger Holte ble funnet død i den kommunale boligen han leide på Ler. Påtalemyndigheten vet ikke eksakt når Holte døde, og har i tiltalen beskrevet at det var natt til tirsdag 24. januar eller om morgenen den dagen at Holte ble drept.

Forsvareren Arve Opdahl som har fått medhold i at han kan ta med advokat Christian Wiig som medforsvarer, mener det er uklart når dødstidspunktet var. Han har fått hentet inn ny sakkyndig vitne som skal si noe om bruken av øyevæske for å finne dødstidspunkt. Ifølge Store Norske Leksikon kan analyser av stoffer i øyevæsken si noe om dødstidspunktet.

To andre menn ble siktet i saken, og politiet har kommet fram til at det ikke har skjedd noe straffbart for deres del.

Nekter straffskyld

Årsaken til dødstidspunktet står sentralt i saken, er at forsvarer Opdahl mener at tiltalte hadde forlatt hjemmet til Holte før Holte døde. Forsvareren har opplyst at det oppsto slåsskamp i boligen, og under et fengslingsmøte forklarte tiltalte hva han mente som startet uenigheten. I slåsskampen skal det ha blitt brukt ulike gjenstander, og forsvareren mener det forklarer hvorfor politiet har funnet DNA bare fra avdøde og 27-åringen. De to var nære venner, og tiltalte har i perioder bodd i hjemmet til Holte. Ifølge forsvareren hadde de to skværet opp etter basketaket.

- Vi mener det ikke er vår klient som har gjort det som står i tiltalen, sa forsvarer Opdahl til Trønderbladet før helga.

Tiltalte har hele tiden nektet straffskyld, og forsvareren har opplyst til Trønderbladet at han støtter tiltalte i det. 27-åringen ble pågrepet samme dag som Holte ble funnet død, og har sittet i varetekt siden da.

Gikk fra boligen

Om morgenen 24. januar skal tiltalte ha dratt fra boligen til Holte og ned til Ler sentrum. Bilder fra overvåkningskamera viser at tiltalte var inne på Prix Ler, og at han tok bussen fra Ler. Ingen skal ha lagt merke til noe spesielt ved tiltalte da han kom til butikken og minibanken. Politiet har opplyst til Trønderbladet at tiltalte kan ha vasket tøy før han dro til butikken. Mor til tiltalte skal ha hørt på telefonsvareren at Råger Holte snakket i bakgrunnen, men at opptaket er blitt slettet.

- Tiltalen bygger på tekniske bevis, sa statsadvokat Schjetne til Trønderbladet før helga.

Over 300 vitner er avhørt, og 39 står på vitnelisten. Over 4000 dokumenter skal være produsert i saken, og statsadvokat Schjetne sier at det har vært en svært grundig etterforskning. Trønderbladet skrev før helga at påtalemyndigheten regner med at rettssaken vil ta 2–3 uker, og ikke 4 uker som påtalemyndigheten først antok.

Påtalemyndigheten har varslet at de anser tiltalte for strafferettslig tilregnelig, men at det vil bli lagt ned påstand om forvaring. Bistandsadvokat Mette Skoklefald har varslet krav om erstatning til pårørende.

Boligen Holte leide på Ler, er fortsatt avsperret og vil bli det ifølge statsadvokat Schjetne, inntil en endelig dom foreligger.