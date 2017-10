Avviser at han har drept Råger Holte

I dag mandag startet rettssaken mot en 27-åring fra Melhus som står tiltalt for å ha drept vennen Råger Holte (38) fra Ler med over 100 bajonettstikk. 27-åringen er også tiltalt for vold og trusler mot andre, deriblant å ha sparket fastlegen og å ha slått til en medinnsatt i Trondheim fengsel der han sitter i varetekt.

Rettssaken går i Frostatingsalen i Trondheim tinghus.

Nektet straffeskyld

Da saken startet, erklærte 27-åringen at han nekter straffeskyld unntatt for punktet om at han skal ha slått til en medinnsatt.

Det var 25. januar at Råger Holte ble funnet drept i den kommunale boligen han leide på Ler. Politiet mener at han ble drept enten natt til tirsdag 24. januar eller om morgenen tirsdag 24. januar. 27-åringen hadde først status som vitne, og ble deretter siktet for drapet. Siden har han sittet i varetekt.

I dag starter rettssaken om Lerdrapet Tidspunktet for når Råger Holte ble drept på Ler, vil stå sentralt i rettssaken der en 27-åring er tiltalt.

Forsvarer Arve Opdahl har med advokat Christian Wiig, mens statsadvokat Per Morten Schjetne er aktor, og han har politioverbetjent Jostein Dahlø ved sin side. Mette Skoklefald er bistandsadvokat. Til stede er også psykiater Solveig Klæbo Reitan og psykolog Jan Erik Grinde er sakkyndige vitner, og følger forklaringa til 27-åringen.

Retten ledes av tingrettsdommer Eirik Lereim, og han har med meddommere.

27-åringen ble ført inn i salen av to politibetjenter. Ellers i salen sitter venner, pårørende og politiansatte.

Henter inn advokat Christian Wiig til Lerdrapssaken Mandag starter rettssaken der en 27-åring er tiltalt for å ha drept Råger Holte (38), og han møter med to forsvarere.

Statsadvokat Per Morten Schjetne sier i retten at det kan bli lagt ned påstand om forvaring med en minstetid, og bistandsadvokat Mette Skoklefald vil fremme krav om erstatning.

I retten sier Schjetne at rettssaken i hovedsak vil dreie seg om drapet på Råger Holte. Han starter med at han vil tegne en tidslinje fra fredag 20. januar til onsdag 25. januar. Årsaken til at aktor starter med fredagen er at det var en voldsepisode utenfor hjemmet til Holte da der to besøkende og Holte var involvert. Alle tre ble skadet. En av de to besøkende ble siktet i forbindelse med drapet, og siktelsen er frafalt fordi politiet mener at det er intet straffbart. En annen som ble siktet etter drapet, satt i varetekt. Hans siktelse er også frafalt og politiet mener at han ikke har gjort noe straffbart.

Enda en siktet etter dødsfallet på Ler Ytterligere en person er blitt pågrepet etter dødsvolden på Ler.

Ble funnet død

Holte ble funnet død onsdag 25. januar av en telemontør som skulle installere internett. Telemontøren fant Holte død i stua, og mor til Holte varslet politiet. 27-åringen ble hentet av politiet da han befant seg på en matbutikk i Melhus, og hadde først status som vitne. Deretter ble han siktet for forsettlig drap.

Holte og 27-åringen var nære venner, og hadde kjent hverandre i lang tid, sier Schjetne. Schjetne viser i innledningsforedraget til tekniske bevis og bilder fra overvåkningskamera. Den siste kjente observasjonen av Råger Holte ifølge aktor, er fra Prix Ler mandag 23. januar klokka 22.18 da han var på handel der.

Ifølge aktor Schjetne ringte 27-åringen gjentatte ganger eller sendte sms til sin mor om morgenen tirsdag 24. januar, og politiet mener at 27-åringen gikk fra huset til Råger Holte og ankom Prix Ler klokka 08.03 den tirsdagen. Overvåkningsbilder fra butikken og minibanken er blitt brukt i politiets etterforskning, og aktor legger vekt på bildene i innledningsforedrag. Aktor nevner både klærne 27-åringen har på seg og hvor han ser ut på bildene.

Ifølge aktor sendte 27-åringen en sms til Råger Holte om morgenen 24. januar med spørsmål om hvordan det gikk og om Råger hadde blitt sur.

Nesten en time senere viser bilde fra overvåkningskamera i rutebussen at 27-åringen tok bussen fra et stoppested utenfor butikken på Ler og til sitt hjemsted.

I retten sier aktor at det ikke er uenighet om bevegelsene 27-åringen gjorde i disse dagene, men at det er omstridt hva som skjedde i boligen til Råger Holte og hvem som drepte Råger Holte.