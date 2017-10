Her er Miss Soknedal

Under bygdadagen i Soknedal var det tradisjonen tro missekåring. Bygdadagen er en festdag i Soknedal, og mange møtte opp i dag lørdag.

Om vinneren

Missekåringa var utenfor Soknahall, og podiet besto av en innhegning der potensielle misser skulle vise seg fra sin beste side. Ikke alle ville skride rolig fram, men dommerne Alf Gunnes og Odd Jomar Heggvold fikk saumført kandidatene.

Nummer 70123 ble pekt ut som årets Miss Soknedal, og Eirik Kosberg som gikk med sauen sammen med Håkon Emil Halset, døpte sauen om til Missa etter seieren. Sauen eies av Erling Halset, og han hanket også inn tredjeplassen.

- Det blir vel til at den skal føre genene videre, sier Eirik Kosberg om framtida til Miss Soknedal.

Flere før i tida

Dommer Alf Gunnes synes det var en verdig vinner. Han synes det er litt skuffende at det ikke var flere deltakere i kåringa av den beste sauen, og han minnes den store deltakelsen det var i årene med sausjå.

- Som guttunge var jeg på utstilling i Soknedal, og det var en stor opplevelse. Dyrebilen kom til gården for å hente sauene, og jeg satt bak med sauene på dyretransporten, sier Gunnes.

Etter å ha vært melkebonde i mange år, har Gunnes kjøpt seg et småbruk og der har han sauer.

- Før i tida var det med mange lam på bygdadagen, og vi får håpe at antallet tar seg opp igjen, sier Gunnes.

I åpningstalen fortalte ordfører Sivert Moen (Sp) at bygdadagen ble endret i 1996 på grunn av nye regler. Faren for spredning av skrapesyke førte til at myndighetene ville ha restriksjoner på sausjå.