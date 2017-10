Avbrøt øvelse for å delta i leteaksjon

Røde Kors inviterte med Georgia Røde Kors til øvelse på og ved Samsjøen i Melhus, og to ganger ble øvelsen avbrutt som følge av hjelpeoppdrag.

Lå i vannet

Øvelsen gikk blant annet ut på å redde personer som var med i en båt som kantret på Samsjøen, og ble holdt i dag lørdag. Ungdomsavdelinga til Heimevernet i Trondheim var markører. Ungdommene forteller at de skulle være et jaktlag som var ute i båt, og at båten hadde kantret. De som hadde på seg redningsvest, kom seg i land mens resten måtte ha hjelp.

Et Seaking-helikopter kom for å delta i øvelsen, og helikopteret dro fra øvelsen fordi det var behov for bistand på Oppdal. Seaking hentet ned tre personer på Almannaberget på Oppdal, og politiet melder at det var svært glatt å bevege seg til fots i området.

- Seakingen skulle hente dem som lå i vannet,men måtet dra på et realistisk oppdrag, forteller HV-ungdommene.

Etter hjelpeoppdraget kom Seakingen tilbake, og deltok i øvelsen igjen.

- Det var flott å få være markører under Røde Kors-øvelsen slik at vi blir bedre kjent med hva Røde Kors står for. Dette var fin tidsbruk på en lørdag, sier Henrik Rye fra Heimevernets ungdomsavdeling.

Leteaksjon

Beredskapsøvelsen var i avslutningsfasen da Røde Kors fikk oppkalling fordi det var satt i gang leteaksjon i Trondheim. Da var mange av mannskapene samlet på Samatun ved Samsjøen, og de pakket i all hast sammen tingene og dro til Trondheim. Melhus Røde Kors deltok i leteaksjonen i Trondheim som endte med at den savnede ble funnet i god behold.

Resten av Røde Kors-erne tok seg av gjestene fra Georgia. Giorgi Gazashvili fra Georgia Røde Kors forteller på engelsk at de ikke har hjelpekorps i hans hjemland, og at de ønsker å implementere kunnskapen de har fått under besøket i Norge.