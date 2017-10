I tet med ambassadører

– Vi prøver å vise at også barn i Syria og Sør-Sudan ønsker å bli brannmann og doktor som oss. Men de har ikke de samme mulighetene som oss.

Det sier sangtalentet Ingrid Vingelen-Digre. Sammen med de to andre stjerneskuddene Sivert Garli og Sigrid Haanshus er hun ungdomsambassadør for TV-aksjonen i Midtre Gauldal. Oppgaven deres er å være ute blant barn og unge, og snakke om og få de unge engasjert i årets TV-aksjon.

Skolebesøk

Til nå har de besøkt barneskolene i Budal, Singsås og Soknedal. Barne- og ungdomsskolen på Støren gjenstår. Sigrid Haanshus forteller at de tar utgangspunkt i en presentasjon som er laget med tanke på informasjonsarbeid rettet mot barn og unge.

– Vi går gjennom hva TV-aksjonen handler om, sier hun.

Sammen med Frivilligsentralen i Midtre Gauldal, har de tre vært med og tilpasset materiellet.

– Måten vi snakker på om dette, er tilpasset publikummet. Det har de vært med på, sier Lillian Digre i Frivilligsentralen.

De tre ambassadørene føler at budskapet går hjem hos dem som hører på.

– Jeg tror de er interessert. Det er ikke mye bråk, i alle fall, smiler Ingrid Vingelen-Digre.

Hva om skolen forsvinner?

Blant annet har de snakket om å det å ikke ha en skole å gå på.

– Vi sa at hva om det blir en flom her, så hele skolen blir borte, forteller Ingrid Vingelen-Digre.

Noen ga uttrykk for at det kunne høres ut som en forlokkende tanke.

– Men så var det en som sa; da har vi ikke en plass å møtes, forteller Sigrid Haanshus.

De har også fått noen spørsmål fra elevene etter presentasjonene.

Innovativ

Midtre Gauldal gjør nybrottsarbeid i sitt arbeid med TV-aksjonen i år. Frivilligsentralen og aksjonsgruppa for TV-aksjonen kom på ideen med ungdomsambassadører. Tanken er at disse ungdommene, som også virkelig er lokale kjendiser, kan spre engasjement og kunnskap rundt TV-aksjonen.

Og det har blitt lagt merke til både regionalt og nasjonalt. Gunnhild Gravaas, som er fylkesaksjonsleder i Trøndelag, har vært veldig interessert i det de gjør, og har sagt at dette er en idé de vil se videre på til kommende år. Det har også vært snakk om at det kan komme et TV-team til Midtre Gauldal for å filme dette prosjektet.

– Vi tror at barn og unge kan få et litt større perspektiv, ved at vi bruker dette opplegget. Vi ønsker større engasjement, og dette engasjementet kan barna ta med hjem. Da kan det bli lettere å få med bøssebærere, for eksempel. Unger er lette å engasjere, sier Trude Heggdal i Frivilligsentralen.

Årets TV-aksjonen samler inn penger til UNICEFs arbeid med barn i følgende krigsrammede land: Syria, Colombia, Sør-Sudal, Mali og Pakistan.

De tre ambassadørene skal gå med bøsser søndag 22. oktober. Fortsatt er det noen roder som mangler bøssebærere i Midtre Gauldal, så Frivilligsentralen oppfordrer folk til å melde seg. Alle skal få bidra!