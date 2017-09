Etterforsker brann i Melhus

Politiet er i gang med å foreta undersøkelser i eneboligen der det onsdag kveld begynte å brenne. Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor forteller at politiet er på stedet for å gjøre tekniske undersøkelser, og at det foretas avhør for å finne brannårsaken. Foreløpig er det for tidlig å si noe om hvorfor det begynte å brenne i boligen, opplyser Brækken.

Det var onsdag klokka 23.45 at nødetatene fikk melding fra en nabo til et hus i boligfeltet Blekesmarka om at det brant i eneboligen like ved. I huset der brannen var, er det registrert fire beboere i hoveddelen og én i den utleide sokkelleiligheten.

Les mer om utrykninga

- Noen av beboerne sov da det begynte å brenne. Beboerne forsøkte å slukke med vann og brannslokningsapparat. Ambulansen kom dit i løpet av ni minutter, og én i husstanden ble tatt med til St. Olavs hospital på grunn av røykskader. Vedkommende er ikke alvorlig skadd, og ble avhørt i natt, sier Brækken.

Brannen var på en veranda, og gikk også gjennom taket. Huset har fått store vann- og røykskader. Personene i huset ble evakuert, og ble tatt vare på av naboer i første omgang.

- Naboer ble kontaktet siden det blåste kraftig. Brannen ble slokket utpå natta, og familien er flyttet til et annet sted, sier Brækken.

Undersøkelsene som foretas i dag torsdag, vil ifølge lensmannen avgjøre hva som skjer videre i saken.