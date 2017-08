Stenger fylkesvei i Soknedal

I seks uker i høst blir fylkesveg 651 mellom Hovsbrua og krysset ved Hanshus i Soknedal stengt. Årsaken er bygging av ny E6 i Soknedal.

Soknedalstunnelen

– En del av prosjektet E6 Soknedal er å bygge den nye 3,6 kilometer lange Soknedalstunnelen. Det sørlige tunnelinnslaget kommer omtrent der fylkesveg 651 ligger i dag. Entreprenøren må grave vekk store mengder masse for å skaffe tilgang til fjellet der tunnelen skal sprenges, i tillegg til at fylkesveg 651 må legges om i en midlertidig trase ved tunnelinnslaget, opplyser Statens vegvesen.

Statens vegvesen har ikke tidfestet når stenginga skjer, men antyder at det kan bli fra tidlig i oktober. Anleggsarbeidet for ny E6 i Soknedal er planlagt startet i midten av september, opplyser vegvesenet.

Ketil og Ketil graver for E6 Soknedal - Artig at sjefen selv kommer til Soknedal, synes ansatte i Aune Maskin som stilte gravemaskin til disposisjon for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Omkjøring

Stenginga fører til at folk i området må kjøre andre fylkesveier for å komme fram til Soknedal sentrum. Vegvesenet varsler at de vil skilte omkjøring til fylkesveg 653 og 651 via Moholtet og til fylkesveg 656 via Holtvatnet.

Vanskelig å finne fagfolk Soknedal bakeri klarer ikke å finne nok arbeidskraft innenlands. Nå er fem utenlandske bakere på plass.

I perioden fylkesveg 651 er stengt, vil gående, syklende, skolebussen og utrykningskjøretøy få en ny vei de kan bruke. Denne går mellom Soknedal kirke og Hanshus, og vegvesenet opplyser at bare de nevnte gruppene kan bruke denne veien. Ellers i anleggsperioden kan den nye veien også brukes av gående og syklende, og prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen anbefaler at disse gruppene benytter seg av tilbudet.