Beitelag krever hunder avlivet

Synnerdalen beitelag har i dag tirsdag krevd at de to jakthundene som drepte og skadet flere sauer i Synnerdalen i Midtre Gauldal, blir avlivet. Kravet blir ifølge beitelaget, overlevert Midtre Gauldal lensmannskontor i dag.

Det var søndag at politiet fortalte at to jakthunder hadde jaget sauer, og at hundeeieren hadde innrømmet at hundene hadde løpt løse.

Flere kan være skadd

Gjeter/oppsyn Karen Gilberg forteller at to sauer er funnet drept, to er blitt avlivet på grunn av skadene, sju er skadet og fire er savnet.

- Det kan være snakk om flere, men omfanget er vanskelig å vite før sankingen da skremte dyr kan ha forflyttet seg langt unna hendelsesområdet, forteller Gilberg.

Søndag meldte personer i området om at sauer var drept av hunder, og Gilberg forteller at 25 personer har vært ute og lett etter drepte og skadde sauer. Fire av sauene ble ikke funnet.

Båndtvang

- Egentlig er det bare tragisk det som har skjedd. Hunder er snille og greie helt til instinktet slår inn. Da kan det bli en situasjon der hundeeieren ikke har kontroll på hunden. Derfor har vi båndtvangsloven, og den gjelder for alle hunderaser, sier Gilberg.

Ifølge beitelaget ble hundeeieren også i juli anmeldt av beitelaget etter at to lam ble funnet drept i samme område som de drepte og skadde sauene nå er blitt funnet.

- Dette er et område der det slippes mange sauer, og det er også mye vilt i området. 17 saueeiere slipper sauer, og 5 eiere er berørt av hundeangrepet, forteller Gilberg.

Midtre Gauldal lensmannskontor opplyser at saken er under etterforskning.