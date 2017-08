Fortsatt pøsregn i noen timer til

Bortsett fra lørdag morgen, har det stort rett regnet hele helga og mer er i vente. Meteorologisk institutt har opprettholdt OBS-varselet om mye regn.

Målestasjonene for Kotsøy og Soknedal viser at det har kommet en del regn, men ikke alarmerende mye. Derimot viser målinga for Løksmyr at det har bøttet ned. Søndag var det målt 22 mm regn, og enda mer kan komme.

Den dagen det kom mest nedbør i løpet av siste 13 månedene, målt ved de tre målestasjonene, var 29. oktober i fjor i Soknedal. Da kom det 30,7 mm. Det er nesten like mye som kommer i løpet av hele mai måned.

Værmeldinga for søndag kveld er at det skal regne en del, og en del regn blir det også natt til mandag. Så er det håp om at regnet uteblir og mandag kveld kan det ifølge meteorologene, skje at sola titter fram igjen.

Mye regn gi flom og ras Vegtrafikksentralen ber bilister være oppmerksom på faren for vannplaning.

Bekker har svulmet opp som følge av alt regnet, mens Gaula ikke er blitt flomstor. NVE meldte om stor flomfare på lørdag og moderat fare for jordskred, mens varslet er litt nedtonet nå på søndag.