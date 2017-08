Advarer om mye regn

Værvarselet for lørdag og søndag lyder illevarslende for den som håper på sol fra skyfri himmel. Meteorologisk institutt har sendt ut obs-varsel om at det kan komme mye regn i Trøndelag.

Regn-varselet gjelder også for Melhus og Midtre Gauldal. Spesielt lørdag ettermiddag og kveld kan det fosse ned fra oven. Prognosen viser at det kan komme opp i 30 mm regn i løpet av noen timer på lørdag. Det er også fare for tordenvær ifølge Meteorologisk institutt.