Mulig med byggestart for E6 i 2021

Å beholde dagens E6-standard gjennom Gauldalen framfor å bygge firefelts motorvei med 110-sone, er intet alternativ ifølge finansminister Siv Jensen. Miljøpartienes ønske om heller å satse på styrking av kollektivtrafikken framfor å bedre forholdene for bilistene, blir avvist av Jensen.

Infrastruktur

– Bil vil være det viktig framkomstmidlet i all framtid. Infrastruktur må vi ha, og i distriktene er folk helt avhengig av å kunne kjøre bil, sier Jensen til Trønderbladet.

Finansministeren er på en besøksrunde i Trøndelag, og torsdag ble hun tatt med på den kommende Ekrabrua på ny E6 mellom Trondheim og Melhus der hun blant annet hilste på maskinfører Børge Loraas fra PEAB. Loraas hadde lagt opp stein slik at det var mulig for følget å gå opp på den halvferdige Ekrabrua. E6-trafikken skal gå oppå brua, mens lokaltrafikken skal gå under når brua er ferdig.

Opp på brua

E6-strekninga bygges av Statens vegvesen.

Før statsråd Jensen som ble ledsaget av stortingsrepresentantene Lill Harriet Sandaue, politisk rådgiver Julia Brännström Nordtug og sikkerhetsfolk, kunne gå opp på Ekrabrua, måtte følge være ikledd verneutstyr.

Pensko ble byttet ut med vernesko og støvler, og hjelm og refleksvest var også påkrevet. Prosjektleder Almar Aronsen og hovedbyggeleder Svein Soknes fra Statens vegvesen orienterte politikerne om framdrifta i E6-prosjektet Trondheim-Melhus. E6-strekninga skal være ferdig våren 2019, og før den tid vil det være mulig å kjøre på deler av ny E6. Både kostnadsmessig og tidsmessig er veiarbeidet i rute.

Svenske veibyggere

Svenske PEAB fikk oppdraget med å bygge denne E6-strekninga. Soknes forteller at 225 ansatte fra PEAB jobber i veiprosjektet. Ifølge Soknes er langt unna halvparten av de ansatte fra Sverige.

- Jeg har ikke noe imot at svensker bygger vei her så lenge det er framdrift, sier statsråd Jensen.

Regjeringa har fått kritikk for at veioppdrag går til utlandet, og Jensen viser til at veibygging skal skje ved hjelp av anbud. Stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad sier at norske firma har kommet seg på banen, og det mener Jensen viser at norske firma klarer å hevde seg.

E6 mellom Melhus og Trondheim er for øvrig Norges største jobb innen kalkstabilisering. Mesteparten av den geotekniske stabiliseringa av det kvikkleirepregede området er ferdig. Hovedbyggeleder Soknes forteller at et område i Storlersbakkan ikke kan stabiliseres før trafikken fra dagens E6 er flyttet.

Bompenger

Denne E6-strekninga finansieres med blant annet bompenger. Bilistene må også betale bompenger når de kan kjøre på ny E6 mellom Melhus og Ulsberg.

– Vi står alene om å være imot bompengefinansiering. Mens vi har sittet i regjering, har vi fått avviklet flere bomprosjekter og vi har fått ned kostnadene i bomprosjekter. Det skjer en reform i bompengeselskapene slik at det brukes mindre penger på administrasjon. Da kan vi pløye penger tilbake til veibygging. Vi vil alltid presse på for at den statlige finansieringa skal økes. Med et annet flertall, ville bompengeandelen ha vært høyere, sier Jensen.

Før på dagen hadde kulturminister Linda C. Hofstad Helleland fra Høyre besøkt Ekrabrua, og vegvesenet hadde fått beskjed om at pressen ikke skulle være med under dette besøket.

- Høyre har flagget at de satser på samferdsel. Hvorfor skal folk stemme på Fremskrittspartiet i stedet for Høyre?

- En av forskjellene er at Fremskrittspartiet er imot bompenger. Med Ketil Solvik-Olsen bak rattet, har det blitt mye fokus på samferdsel. For all del - vi samarbeider godt med Høyre, sier Jensen.

Om byggestart for E6 sør

Jensen mener det er behov også for vegvesenet, men sier også at det er veldig positivt at Norge har fått to statlige veiselskap. Som kjent har Nye Veier fått E6 Melhus-Ulsberg i sin portefølje, men så langt har denne veistrekninga stått langt ned på prioriteringslista.

Utbyggingssjef Lars Bjørgård varslet før sommerferien Melhus formannskap om at det ikke blir byggestart før 2035 hvis melhuspolitikerne ikke er villige til å ofre Lerkrysset.

Jensen mener det er realistisk at ny E6 mellom Melhus og Ulsberg får byggestart i 2021, såfremt Nye Veier får økt samfunnsnytten og finner innsparingstiltak. Ifølge Jensen følger samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) alle veiprosjekter tett for å holde øye med kostnadsutviklingen.

- Er det en smertegrense for hvor mange kryss som kan kuttes vekk fra ny E6 mellom Melhus-Ulsberg for å spare penger?

- Spør meg ikke. Dette kan jeg ikke noe om, sier Jensen.

Fylkesveier

Dekketilstanden på norske veier har ifølge Fremskrittspartiet økt med rundt 10 prosent mens den blåblå-regjeringa har sittet. Likevel ser vi hullete veier, og Arbeiderpartiet i Trøndelag har uttalt til Trønderbladet at dette skyldes at regjeringa har bevilget for lite for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for fylkesveier.

– Det er antakeligvis den dårligste påstanden jeg har hørt i valgkampen. Med dagens regjering er etterslepet tatt igjen. Det er rett og slett pinlig at de kommer med denne påstanden. Vi har økt bevilgningen til vedlikehold og asfaltering, sier Jensen.