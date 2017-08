Kiwi Støren topper matbørsen

Onsdag lanserte Forbrukerrådet sin nye matbørs «Sjekk Dagligvarer», der de sammenligner prisen på en stor varekurv som inneholder noen av de mest solgte dagligvarene i landet. Kiwi befester sin posisjon som den kjeden med lavest priser, og det gjelder også i Melhus og Midtre Gauldal (se faktaboks nederst i artikkelen). Kiwi Støren har de laveste prisene på Forbrukerrådets handlekurv, like foran de to Extra-butikkene og de tre Rema 1000-butikkene.

På Støren kommer ikke dette overraskende på butikksjefen.

– Vi er glade, men dette kommer ikke som noe sjokk. Vi har visst lenge at vi er billigst, sier butikksjef Sissel Lorentzen ved Kiwi Støren.

Hvor viktig er det for dere å være billigst?

– Pris er viktig i bransjen for tiden. Det er hyggelig at vi er billigst, og billigere enn Rema, sier hun.

Tøff konkurranse på Støren

Dagligvarekonkurransen ble tøffere da Rema 1000 åpnet sin butikk på Støren 17. november i fjor. Men etableringen har så langt ikke ført til krisestemning for de andre butikkene.

– Vi er veldig fornøyd med utviklingen på Støren, også etter at Rema kom. Det er klart at vi er spente når det kommer en ny butikk på et lite sted, men Kiwi-butikken har en veldig fin beliggenhet. Den omsetter som budsjettert, og vi er fornøyde, sier Espen Larsen, regionsjef i for Kiwi i Midt-Norge.

Kiwi på Melhus?

Kiwi, som er en del av Norgesgruppen, tar stadig innpå Rema 1000 i markedsandel. Målet er å passere Rema og bli Norges største kjede. Da er det viktig med nye butikker, og Melhus er et svært aktuelt sted for Kiwi-kjeden.

– Melhus er et av stedene vi absolutt burde hatt en butikk. Vi jobber med flere konkrete lokaliseringer for å få til det, sier Larsen. Denne butikken vil komme i tillegg til Eurospar-butikken på Melhustorget, som også er en del av Norgesgruppen.

Vekst i Soknedal

Også Coop er fornøyd med tilstanden, selv etter den økte konkurransen.

– Det vil være en løgn å si at vi ikke har merket Remas etablering, men vi møtte konkurransen med å legge om til Prix i Soknedal. Det har gitt en fabelaktig omsetningsøkning. Hvis vi ser Extra på Støren og Prix i Soknedal under ett, så holder vi omsetningen, forteller Kåre Jon Langberg, som er driftssjef for Gauldal i Coop Oppdal. Han mener Extra har avgitt handel til Prix, og er fornøyd med at Coop totalt sett holder omsetningen selv etter at Rema har etablert seg.

– Jeg fryktet at vi måtte gi fra oss en del, men har ikke skjedd. Det er vi voldsomt overrasket over. Kanskje har omsetningen på Støren totalt sett økt etter Remas etablering? Jeg vet ikke hvor de kundene kommer fra, men vi er veldig fornøyd med situasjonen. Det er aldri artig å gi fra seg omsetning, men det er greit når vi har tatt det igjen i vår egen butikk, sier Langberg.

Nærbutikkene er dyrest

Han representerer også butikkene i bunnen av prissammenligningen, nemlig Coop Marked-butikkene på Hovin, Lundamo, Singsås, Bjørgen og Budal. Langberg forklarer prisnivået med at dette er små butikker med lav omsetning i forhold til lønnskostnader og andre faste kostnader.

– Vil man ha butikker på små steder, må man finne seg at det er dyrere der. Det handler om volumet man omsetter for, sier Langberg.

Frykter du at kundene nå skal svikte nærbutikkene?

– Vi er jo litt redd jo for så vidt det, men denne utviklingen har vi sett over tid. Men prisnivået er kjent for de fleste fra før, og sånn sett er ikke dette noe nytt. Det gjenstår å se om kundene tar denne appen i bruk og om det påvirker handelsmønsteret, sier Langberg.

Mange varer er utelatt

Etter lanseringen har Forbrukerrådets prissammenligning fått kritikk. Det tar nemlig ikke hensyn til kjedenes ulike rabattordninger, for eksempel Rema 1000s Æ-app eller Coops medlemsrabatt og kjøpeutbytte. Også utvalget av varer som sjekkes får kritikk. Store deler av sortimentet er ikke med i prissammenligningen fordi det ikke er landsdekkende distribusjon av samme vare i alle butikker. Dette gjelder frukt og grønt, ferskvarer og kjøtt, fisk og sjømat samt lokalproduserte matvarer og egne merkevarer. Disse varegruppene utgjør til sammen nærmere 40 prosent av butikkenes omsetning.

– Vi kan ikke satse på en handlekurv med 150 landsdekkende merkevarer når 40 prosent av butikkenes omsetning faller utenfor, sier administrerende direktør Bjørn Næss i NHO Handel til NTB.

Melhus Forbrukerrådets matbørs i Melhus. Bunnpris er ikke med i prisundersøkelsen. Extra Melhus, 5543 kr

Rema 1000 Melhus Torg, 5556 kr

Rema 1000 Gaula, 5562 kr

Coop Prix Kvål, 6000 kr

Coop Prix Ler, 6006 kr

Spar Melhus, 6013 kr

Coop Marked Korsvegen, 6762 kr

Coop Marked Hølonda 6765 kr

Coop Marked Hovin, 6772 kr

Coop Marked Lundamo, 6783 kr