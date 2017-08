Setter Melhus på matkartet

Fosen, Inderøy og Røros har greid å bygge anerkjennelse og tradisjon rundt sin lokalproduserte mat. Nå vil Melhus med i det gode selskap, og under matfestivalen i Trondheim samarbeider åtte produsenter med samme profilering. «Smak og Opplev Melhus» er et etablert samarbeid og varemerke, og takket være dette fikk de presentert seg under Trøndersk Matfestival. De fleste har aldri vært utstillere på matfestivalen tidligere, og har heller ikke hatt muligheten alene.

Mærkevare fra Melhus

En av dem er Inger Mærk fra Melhus. Hun startet i fjor høst med produksjon av lefser, flatbrød og bakst. Sitt enkeltpersonforetak har hun kalt «Mærkevare Hjembakt», og hun har etablert bakeri i kjelleren av bolighuset sitt.

– Det er kanskje feil å kalle dette enkeltmannsforetak, for jeg har engasjert hele familien. Særlig travelt er det før jul når kakebaksten pågår, smiler Inger Mærk. Hun har deltidsstilling som lærer, og har tid til å utvikle sin næring innen lokalmat, ved siden av et glødende engasjement for håndballen i Melhus.

– Hva betyr det for deg å delta på matfestivalen?

– Det er kjempeartig å være her, og å oppleve den store responsen. Vi er heldige i Melhus som har dette samarbeidet, og Hans Petter Øien Kvam har gjort en kjempejobb for å få til dette, sier Inger Mærk.

Potet og mjøl

– Hva bruker du av råvarer fra Melhus?

– Når jeg baker potetlefser bruker jeg potet fra Lundamo. Jeg har også prøvd speltmjølet fra Melhusgården, men spelt oppfører seg litt annerledes enn annet mjøl, så jeg må utvikle det litt mer. Men spelt kan absolutt være en mulighet i grove flatbrød, sier Mærk.

Alle de åtte produsentene fra Melhus kunne skilte med råvarer fra bygda. Et fat med spekemat ble solgt under festivalen, og alle ingredienser hadde opphav i Melhus. Både spekepølse, speket skinke, eggerøre, potet, flatbrød, chips og aiolisaus. Ved siden av stod den velkjente festsuppa fra Haugen gård. Den ble prøvesmakt av selveste utenriksminister Børge Brende, som takket være Høyres valgkamp stakk innom Melhus-gjengen.

– Jeg har ikke vært klar over at det var så mange lokalmatprodusenter i Melhus. Jeg er jo kjent med ei sterk primærnæring i Melhus, og det er veldig gledelig at det jobbes med en felles merkevarebygging. Dette har jeg stor tro på, og landbruket er helt avhengig av sterke merkevarer, sa Børge Brende til Trønderbladet.

Eget utsalg på Melhus

Han støtter forslaget om et eget utsalg i Melhus, som «Smak og Opplev Melhus» arbeider med. Stortingskandidat Guro Angell Gimse vil gjerne gå i bresjen for at slike utsalg kan få økt støtte fra Innovasjon Norge for å starte slike utsalg av lokalprodusert mat.

Harald Eidsmo i Eidsmo Kjøtt synes det er flott at flere fra Melhus går sammen under matfestivalen. Sjøl om de er veletablerte og store i bransjen er dette første gangen de deltar på festivalen.

– Det er trivelig å være flere sammen fra Melhus. Kanskje kan dette danne grunnlaget for noe mer, og jeg tror flere vil komme til. Jeg er positiv til et utsalg, men ennå er det kanskje for tidlig og krevende å sette i gang. Men også vi kunne ha levert varer til et slikt utsalg, sier Harald Eidsmo.

De åtte som deltar fra Melhus under Trøndersk Matfestival er: Gammelgården Lysklæt, Oppstu gård og eggutsalg, Schei Jakobsen, Haugen gård, Melhusgården øvre, Mærkevare Hjembakt, Melhus Bakeri og Eidsmo Kjøtt.

Også flere fra Melhus og Midtre Gauldal deltok med salg under matfestivalen. Se bilder i billedkarusellen i starten av saken.