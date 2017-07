I firetiden natt til mandag mottok politiet en melding om et påkjørt rådyr like ved Soknedal sentrum. Politiet kunne melde at det ikke var snakk om hverken personskader eller materielle skader.

Rådyret ble slengt ut i veikanten etter sammenstøtet, men levde fortsatt da Viltnemda kom til stedet. Det ble likevel bestemt at det var best å avlive dyret.