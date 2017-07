Vikepliktsskilt i miljøgata

En hovinsbygg undrer seg over skilting for forkjørsvei i Melhus sentrum. Han viser til at vikepliktsskiltet er firkantet, og ikke den tradisjonelle trekanten.

– Det er forkjørsvei i miljøgata. Hvorfor har de ikke satt opp tydelige skilt? Hvis de viser til regelverket, må de dokumentere hvorfor det er slik. Det er komplisert nok som det er, og så er det firkantede skilt med vikepliktsskiltet inni, sier mannen som har ringt Trønderbladet.

Mannen peker på at det bare er miljøgata (Melhusvegen) som er forkjørsvei, mens sidegatene har vikeplikt fra høyre. Det er det ikke alle som har fått med seg.

– Det er ikke skiltet i sideveier at det er vikeplikt på en annen måte enn i miljøgata, sier mannen.