Tar ut tiltale mot siktet etter Lerdrapet

Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot 27-åringen som er siktet etter drapet på Ler, har Trønderbladet fått opplyst hos Trøndelag statsadvokatembeter.

Drept med bajonett

27-åringen er siktet for forsettlig drap etter at Råger Holte (38) ble funnet død i sitt hjem på Ler 25. februar i år. Ifølge politiet stakk 27-åringen kompisen Holte med bajonett slik at han døde. Holte fikk ifølge obduksjonsrapporten over 100 stikk på ulike steder på overkroppen.

Ifølge sakkyndige er det høy risiko for at 27-åringen fra Melhus kan begå nye voldshandlinger. I slutten av juni ble han varetektsfengslet for åtte nye uker, og fikk ikke medhold i anken til Frostating lagmannsrett.

Politiet er ferdig med etterforskninga, og har kommet med forslag til tiltale. Hva den går ut på, vil ikke politiadvokat Kari Bjørsnøs gå ut med før Riksadvokatens tiltale er offentliggjort.

- Politiet har laget et forslag til påtaleavgjørelse, men jeg vil ikke gå ut offentlig med det før riksadvokaten har behandlet saken, uttaler Bjørsnøs til Trønderbladet.

Tidligere har politiet siktet 27-åringen for forsettlig drap, og har også tatt med punkter fra tiltalen i rettssaken som ble utsatt i vinter. I februar skulle 27-åringen som da var 26 år, ha møtt i en rettssak tiltalt for trusler og vold. Han er også anmeldt for å ha slått til en medinnsatt i Trondheim fengsel mens han har sittet i varetekt, og han har en tidligere dom.

Politiadvokat Bjørsnøs har vist til at det bare er funnet DNA fra avdøde og 27-åringen, og det har forsvareren forklart med at 27-åringen oppholdt seg i dagevis i hjemmet til Råger Holte.

Sitter i varetekt

27-åringen har sittet i varetekt siden han ble pågrepet 25. januar, og politiet begrunnet i starten faren for bevisforspillelse. Senere har de ment det er gjentakelsesfare, og har fått støtte hos Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

Ved Trøndelag statsadvokatembete får Trønderbladet opplyst at Riksadvokaten har tatt ut tiltale, men at denne ikke er offentlig før den er forkynt. Ifølge Trøndelag statsadvokatembete vil dette ikke skje før etter ferien, og at det ligger an til at tiltalen er offentlig etter 14.august.

Nekter straffeskyld

27-åringen har hele tiden nektet straffeskyld, og han har hele veien anket fengslingskjennelse. Advokat Arve Opdahl har i fengslingsmøter framført at 27-åringen kan ha forlatt hjemmet til Råger Holte før Holte døde, og har også sagt at tegn tydet på at Holte ventet besøk etter at 27-åringen dro fra Ler. Ifølge forsvareren var det slåsskamp i hjemmet til Holte, men at 27-åringen og Holte skal ha skværet opp.

- Han husker ikke at han har drept noen, og han har ingen formening om hvem som kan ha utført drapet, sier Opdahl til Trønderbladet etter fengslingsmøtet i slutten av juni.

Rettssaken er berammet til 16. oktober,og det er satt av fire uker til den. Strafferammen er over seks år i fengsel.