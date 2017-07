Nattbussen kan bli inkludert

Fylkestinget har vurdert om turer med nattbussen skal inkluderes i periode- og semesterkortet for ungdom og studenter.

Mats Ulseth Ramo (Frp) foreslo på vegne av Frp, H og V at nattbussen inkluderes fra semesterstart for videregående opplæring og høyere utdanning. Dette forslaget ble nedstemt.

Flertallet (Ap, Sp, MDG, SV, KrF, Rødt og Pp) stemte for at nattbussen skal inkluderes såfremt kostnadene deles likt mellom fylkeskommunen og Miljøpakken/Trondheim kommune.

Fylkesrådmannen er blitt bedt om å gå i dialog med AtB og Samskipnaden for å etablere et eget semesterkort for studenter med mulighet til betaling i flere omganger. Dette er enstemmig vedtatt. Fylkestinget ønsker også at Samskipnaden skal etablere en bredere salgskanal for semesterkort for studenter ved registrering.