Grått og regnfylt sommervær

I løpet av de siste 30 dagene er det kommet 117,7 mm regn ved Soknedal målestasjon, og dette er dobbelt så mye som det vanligvis kommer på en sommermåned.

I juni kom det 111,5 mm, mens normalen er 59 mm. I juni i fjor kom det 42,7 mm, og dermed under normalen. Tabellen hos Meteorologisk institutt viser at det hver måned i år er kommet mer enn normalen.

Snittemperaturen er også under normalen, og er på 11,5 grader siste 30 døgn. Klokka 09 i dag onsdag ble det målt 8,7 grader, mens Kotsøy hadde 9,5 grader. Hittil i juli har det vært to sommerdager (temperatur over 20 grader målt i Trondheim).

Klarte ikke å varsle kjempebygen på Kvål Meteorologisk institutt så det kom en tordenbyge, men klarte ikke å forutse at det ble ekstremnedbør.

Langtidsvarselet viser at det ikke ligger an til sprengvarme med det første. Torsdag ventes det regn igjen, mens det ligger an til oppholdsvær på fredag og lørdag. For søndag og mandag er det varslet regnbyger. Ut i neste uke kan det bli stigende temperatur, og slår prognosen til, blir det sommerdag neste torsdag.