Fengsel etter ruskjøring med lastebil

Lastebilen og hengeren veier til sammen 22 tonn, og sjåføren hadde ifølge Sør-Trøndelag en promille på mer enn 2. I tillegg til å drikke alkohol før han satte seg bak rattet, hadde han også røkt hasj.

Sør-Trøndelag tingrett har dømt sjåføren i 20-årene til fengsel i 60 dager, ei bot på 55.000 kroner, 3000 kroner i saksomkostninger og tap av førerrett i to år og seks måneder. Han må ta full førerprøve om han vil ha førerkortet tilbake. I rettspapirene kommer det fram at politiet glemte å forlenge den midlertidige tapsperioden slik at tiltalte fikk tilbake førerkortet i mars.

Var på grillfest

2. november i fjor hadde tiltalte som jobber hos en entreprenør, vært på en grillfest på Klett sammen med ansatte. Tiltalte forklarte i retten at det ble drukket en del alkohol utover kvelden, og at det også kom hjemmebrent på bordet. I retten forklarte tiltalte at han ikke husket noe fra tidsrommet klokka 22 til han våknet på glattcelle. Han innrømmet at han kan ha røkt hasj fordi en liten klump han hadde liggende, var borte.

I retten nektet han for at det var ham som kjørte lastebilen, og han sa innledningsvis i retten at det kan ha vært samboeren som var sjåfør. Dette nektet samboeren for i retten.

I motsatt kjørefelt

Utpå kvelden dro tiltalte av gårde med lastebilen og hengeren som han brukte i jobben, på E39. I Brekktunnelen kom han over i motsatt kjørefelt, og en kvinne som kom kjørende i en personbil i motsatt retning, klarte å unngå frontkollisjon ved å svinge fra side til side. Tingretten mener det er ren flaks kombinert med snarrådighet fra sjåførens side som førte til at det ikke oppsto ei enda større ulykke.

Tilhengeren traff personbilen, men tiltalte stoppet ikke for å se hvordan det hadde gått. I stedet kjørte han til Buvika, og politiet fant lastebilen og tilhengeren utenfor et hus. I retten framholdt forsvarer Kolbjørn M. Lium at en annen kan ha kjørt lastebilen. I lastebilen var det med en passasjer som jobbet i samme firma som tiltalte, og denne personen er tidligere dømt for ruskjøring med personskade ifølge rettspapirene. Imidlertid mener retten at det var tiltalte som kjørte lastebilen.