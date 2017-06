Trønderenergi blir større

På et ekstraordinært årsmøte i Kvikne og Rennebu kraftlag (KRK) torsdag kveld ble det bestemt å overdra nett- og strømsalgsvirksomheten i KRK til Trønderenergi. Transaksjonen skjer til markedspris, og partene er enig om at beløpet ikke offentliggjøres. Samtlige ansatte i Kraftlaget som er en del av overdragelsen er sikret videreføring av sine arbeidsplasser i eksisterende lokaler i Rennebu. Dette skriver Trønderenergi i en pressemelding.

Lavere nettleie

KRK er fornøyd med det tilbudet og de vilkårene som er fremforhandlet med Trønderenergi.

- Vi har kommet frem til en god avtale med Trønderenergi. Jeg er spesielt opptatt av at vi skal bidra til å gjøre et allerede solid energikompetansemiljø i vår del av Sør-Trøndelag enda sterkere, at vi skal tilby ei lavere nettleie for kundene våre, og sikre ei god fremtid for våre ansatte, sier e-verkssjef Kristin Reitan i Kraftlaget i pressemeldingen.

Nettdirektør Bård Olav Uthus er opptatt av å styrke de kommunene og lokalsamfunnene som er del av Trønderenergi.

- Vi ønsker å være en regionbygger. Kvikne og Rennebu blir nå en del av det området i Norge med landets ti laveste nettleier. Det er viktig både for folk og næringsliv, sier Bård Olav Uthus.

- Sikrer arbeidsplasser

Overdragelsen til Trønderenergi skjer ikke formelt før 1. januar 2018.

- Vi vil starte forberedelsene mot overtakelse rett over sommerferien sammen med de ansatte i KRK. Vi skal ha sameksistens med KRKs gjenværende virksomhet (produksjons + installasjonsvirksomhet), i samme bygg som KRK har sin virksomhet i dag. Ved å samordne ressursene i våre sørlige områder vil vi sikre en effektiv drift, og fortsatt høy beredskap og god forsyningssikkerhet i Kvikne og Rennebu. I tillegg bidrar vi med dette til å sikre arbeidsplasser i denne delen av Sør-Trøndelag sier Bård Olav Uthus.

Det var i begynnelsen av mai det ble kjent at styret i Kvikne og Renneby kraftlag anbefalte å overdra nett- og kundevirksomheten til Trønderenergi.