Tusenvis av biler i miljøgata

Melhus fikk miljøgate (nå kalt Melhusvegen) da E6 ble lagt utenom Melhus sentrum for over ti år siden. Siden har det gått en jevn strøm av biler gjennom miljøgata, og tidvis kan det være saktegående trafikk på grunn av kødannelse.

Statens vegvesen har hatt trafikktelling i år, og tall ble lagt fram for Melhus formannskap da Asplan Viak presenterte vyer for hvordan Melhus sentrum kan utvikle seg i årene framover. Asplan Viak har konsulentoppdraget i forbindelse med sentrumsplanen som kommunen skal lage.

Tallene viser at det kjører 13.700 kjøretøy i døgnet på E6 forbi Melhus sentrum.

I miljøgata kjører det daglig 4500 kjøretøy. Trafikken er størst i selve sentrum, og det er registrert 2100 kjøretøy i døgnet i nordenden av Melhus sentrum.

Det er også holdt telling i Løvsetvegen, og der passerer 2800 kjøretøy i døgnet.

Trondheimsordfører Rita Ottervik har vært i Melhus for å oppmuntre kommunen til å bli med i Byutviklingsavtalen der målet er å få ned bilbruken. I et brev til blant annet kommuner rundt Trondheim, skriver statsråd Jan Tore Sanner (H) at Melhus, Malvik og Stjørdal har stor innpendling til Trondheim, og at en betydelig del av transportarbeidet i regionen oppstår i disse kommunene.

I Melhus sentrum er det både togstopp og flere bussholdeplasser, og mange kjører til Melhus sentrum for å ta tog eller buss til Trondheim. Statsråd Sanner gir i brevet klar beskjed om at det ikke kan forventes transportrelaterte tiltak i byutviklingsavtalen slik blant annet Melhus har en forventning om. Om kommuner holder fast på krav om at byutviklingsavtalen inneholder konkrete forpliktelser, mener statsråden at forhandlingene må utsettes til den kommende byvekstavtalen. Brevet fra kommunal- og moderniseringsminister Sanner legges fram for Melhus kommunestyre på tirsdag.

Ifølge utkastet til byutviklingsavtalen som Melhus kan bli en del av, er det blant annet foreslått at staten skal arbeide for at togene mellom Melhus og Stjørdal går hvert 15. minutt.