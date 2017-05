Fant husdeler under brua

En kvålsbygg undrer seg over hvorfor det ligger en haug med planker under Kvålsbrua.

- Det ser ut til at deler av et hus ligger der. Delene ligger så nær Gaula at de kan bli tatt av elva om vannstanden øker, sier kvålsbyggen som ønsker å være anonym.

Kvålsbyggen mener det finnes andre løsninger enn å la plankehaugen ligge under brua.

- Det finnes da systemer for avfallshåndtering, mener kvålsbyggen.