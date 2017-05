Advarer mot ferdsel i sporet

Årets laksesong starter torsdag 1. juni, og Bane Nor går nå ut med en advarsel om å ferdes på jernbanesporet. I fjor skjedde det flere nestenulykker der laksefiskere var innblandet.

Bane Nor bringer følgende episoder på nettsida til Gaula Natursenter:

16. juli 2016: Fører i tog 419 er nær ved å kjøre på en fisker som bruker skinnegangen som gangvei ned til elva mellom Singsås og Haltdalen (ved Gilseth skole). Fører tok nødbremsen og ga signal "Tog kommer". Personen, som var en fisker, hoppet ut av sporet og falt nesten ut i elva.

31. juli 2016: To laksefiskere gikk over sporet rett foran toget mellom Haltdalen og Singsås. Toget måtte nødbremse og fløyte!

– Gå aldri i sporet!

– Gå aldri i sporet!

Bane NOR er bekymret for den ulovlige ferdselen i sporet. Sjøl om jernbanesporet gir lettere tilgang til enkelte fiskeplasser, advares det både mot kryssing og ferdsel langs sporet.

– Fiskerne selv er ansvarlig for og må ivareta sin egen sikkerhet, sier Lene Dahl, som er sikkerhets- og kvalitetsrådgiver for Røros- og Solørbanen.

Hun gir følgende råd til fiskere og andre som ferdes i naturen:

- Gå aldri i sporet.

- Kryss jernbanen der det er planoverganger.

- Stopp, se og lytt.

- Ta vare på egen sikkerhet.

Toget kommer stille

Elva og jernbanen går tett i Gauldalen, og fiskere må benytte planoverganger for kryssing av jernbanen, forklarer sikkerhetsrådgiveren. Toget tuter før planoverganger og man må ha med seg alle sanser ved kryssing.

– Det er ikke lov å gå i sporet - ikke er det bare ulovlig; det er livsfarlig! Toget kommer stille. Og tror du at du «kan togtidene», så husk at på Rørosbanen går det både arbeidstog og godstog i tillegg til persontog. Forsinkelser kan også føre til at toget kommet til annen tid enn forventet, sier Lene Dahl i Bane Nor.

Også Torstein Rognes, sekretær i Gaula fiskeforvaltning, sier det er viktig å utvise aktsomhet når jernbanesporet skal krysses, og oppfordrer til å bruke planoverganger og underganger.