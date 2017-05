Politiet meldte klokka 11.39 lørdag at en kvinne i 20-åra ble stanset i promillekontroll. Hun blåste til over lovlig verdi. Hun ble tatt med at politiet for bevissikring, og blir anmeldt for kjøring med lavpromille.

