Ingen tog i helga

Dersom du har planer om å reise med tog i helga, kan det ende med buss for tog i stedet.

Innstiller rutetogene

Bane NOR varsler at det blir mye arbeid på togsporet ulike steder på Dovrebanen, og alle rutetog blir innstilt. I stedet blir reisende tilbudt buss.

Arbeidstog vil kjøre på jernbanestrekninga.

Lundamo og Ler

I ei pressemelding skriver Bane NOR at det skal fjernes overflødige materialer på Lundamo. Ved Ler skal Rambøll gjøre grunnboringer for forlengelse av kryssingsspor. Forlengelsen skal muliggjøre enda flere togavganger.

Godsterminal

Som følge av Heggstadmoen godsterminal, skal det legges 1500 meter nytt spor i løpet av denne uka og kommende helg. Dermed blir det oppgradert spor fra Heimdal stasjon og opp til Heggstadmoen samt to nye lastespor på godsterminalen. Ifølge pressemeldinga skal sju nye veksler legges inn. Dessuten skal det utføres forberedende arbeider til forlengelse av spor 3 på Heimdal stasjon med masseutskifting og innlegging av nye veksler.

Godsterminal på Torgård Regjeringa setter av 1,8 milliarder kroner til godsterminal.

På strekninga Melhus-Heimdal har tog måttet kjøre svært sakte på grunn av vannproblemer i grunnen, og kommunikasjonssjef Dag Svinsås opplyser at tiltak vil bli utført i helga.

Arbeidshelga på jernbanesporet innebærer også masseutskifting, innlegging av ny veksel og signalarbeider i forbindelse med at Trondheim kommune forbereder ny vei som skal krysse under jernbanen i kulvert like sør for Heimdal stasjon.

Signalanlegget på Heimdal stasjon tas ifølge pressemeldinga, ut av drift og oppgraderes i løpet av helga.

- Fem entrepriser er involvert i arbeidene, i tillegg til flere underentrepriser og aktivitet fra Bane NOR sin egen organisasjon. Arbeidene omfatter mye masseutskifting, heter det i meldinga fra kommunikasjonssjef Dag Svinsås.

Trondheim stasjon

Trondheim stasjon har fått ny led-belysning, og i helga skal de gamle lysene og stolpene fjernes.

Bane NOR varsler også at det blir arbeid på Sørlandsbanen og på jernbanelinja inn mot Oslo.