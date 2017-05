Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert nye folketall for landets kommuner og fylker for første kvartal 2017. Tallene viser at det er befolkningsvekst i Melhus (+35) og i Skaun (+25), mens det ble 25 færre innbyggere i Midtre Gauldal. Trondheim fikk 885 flere innbyggere siden forrige kvartal.

Du kan klikke på kommunene i kartet for å få opp befolkningsutviklingen.