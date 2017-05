Må ha jakttid for elg helt til jul

Miljødirektoratet har anbefalt at bestanden av elg, hjort og rådyr reduseres i kommuner med påvist skrantesyke og i omliggende kommuner. Selbu er en av kommunene der skrantesyke er påvist, og dette får konsekvenser for nabokommuner som Melhus og Midtre Gauldal.

Ville ha til utgangen av oktober

Fra 1. april i år er det innført nye jakttider for elg. Kommunene ble bedt om å gi en høringsuttalelse om jakttider, og om kommunene gikk med på å ha jakttid til 23. desember slik forslaget var. Melhus og Selbu uttalte at de ønsker kortere jakttid, og Melhus ville ha jakttid til 31. oktober.

I utgangspunktet var det lagt opp til at kommunene kunne velge om de ville ha lokal jakttid slik Melhus og Selbu ønsket, men nå har fylkeskommunen varslet at dette likevel ikke blir mulig.

Kan ikke klage

Årsaken er frykten for at skrantesyken skal bre seg, og fylkeskommunen har bestemt at alle kommunene i Sør-Trøndelag skal ha jakttid for elg til 23. desember. I et brev fra fylkeskommunen varsler fagsjef Vigdis Espnes Landheim og rådgiver Tomas Lillehagen at det ikke er mulig å klage på dette vedtaket fra fylkeskommunen. Fylkesrådmannen mener en innskrenket jakttidsramme kan hindre innføring av tiltak for å begrense skrantesyke.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har kommet med flere forslag til hvordan utbredelsen av skrantesyke kan stoppes. Ett av forslagene er å begrense foring av hjortevilt og at det ikke legges ut saltsteiner.

Ett annet forslag fra komiteen er å sette opp gjerder og gjete bestander av rein for å hindre kontakt.

