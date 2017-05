Trønderbanen er fortsatt populær

NSB sine kunder i nord har sørget for at kundetilfredsheten på Trønderbanen har vært på topp blant alle togstrekningene i Norge i flere år. Nok et år scorer kundene strekningen på toppnivå med en samlet kundetilfredshet på 82.

–Dette er svært motiverende for videre jobbing. I tillegg tror vi at kundene våre vil like tilbudet på Trønderbanen når det blir elektrifisering, flere avganger og nye tog. Dette har vi, sammen med andre lokale og regionale aktører, jobbet godt med i mange år for å få til, sier regiondirektør Børge Nilsen i NSB Persontog, i en presemelding.

Raumabanen på topp

Samlet kundetilfredshet for alle togstrekningene i NSB Nord er på 81 poeng av mulige 100 i vårens undersøkelse. Så alle togstrekningene i NSB Nord har kundetilfredshet på toppnivå.

–Spesielt stolte er vi over Raumabanen som har klatret opp til hele 86 poeng i vårens nye undersøkelse. I tillegg har vi regiontogene på Nordlandsbanen mellom Trondheim – Bodø og Dovrebanen mellom Trondheim – Oslo på 80 poeng og over. Det samme gjelder Saltenpendelen mellom Rognan – Bodø. Så jeg er utrolig stolt av alle ansatte i NSB Nord som utfører en så god jobb, og glad for at kundene her nord ser innsatsen vi legger inn, sier Nilsen.

De øvrige strekningene ligger tett oppunder 80 poeng.

Hele NSB har løftet seg

NSB oppnådde våren 2017 en kundetilfredshet på 76 totalt for hele NSB. Dette er den høyeste tilfredsheten som er målt blant NSBs kunder og en fremgang på tre poeng fra forrige måling høsten 2016. Rekordresultatet kommer etter en periode med relativt stabile leveranser og få forsinkelser. Også personalet om bord i togene får bedre tilbakemeldinger fra kundene, og at togene har en bedre kupékomfort. Det sistnevnte skyldes ikke minst en stor satsing på nye tog og oppgradering av materiell de siste årene.