Nå er bompengesøknaden for E6 Soknedal lagt fram for Stortinget

I dag har Samferdselsdepartementet lagt fram bompengesøknaden for E6 Soknedal for Stortinget. Bompengesøknaden er nødvendig for at Statens vegvesen skal kunne starte arbeidet med bygging av denne E6-strekninga. Vegvesenet har ikke villet sende ut E6-bygginga på anbud før bompengesøknaden er i havn.

Strekninga Vindåsliene-Korporalsbrua i Midtre Gauldal er på 6,4 kilometer to-/trefelts vei, og er planlagt med midtrekkverk og 90-sone. Samferdselsdepartementet er nå klar for at det blir anleggsstart i år, og at E6 skal åpnes våren 2020.

Ifølge Samferdselsdepartementet må bilistene betale bompenger. Bompengeandelen blir på 45,8 prosent, mens den statlige andelen blir på 54,2 prosent. Den prosentvise andelen med bompenger er høyere enn for Nye Veiers prosjekt mellom Ulsberg og Melhus. Der vil bompengeandelen bli på 34 prosent ifølge Nye Veiers forslag til bompengesøknad.

Trafikktellinger viser ifølge Samferdselsdepartementet, at hvert fjerde kjøretøy på denne E6-strekninga er tunge kjøretøy. Gjennomgående dårlig veistandard utgjør ifølge Samferdselsdepartementet, ei stor belastning for både yrkessjåfører og annen trafikk. I perioden ble det registrert 13 ulykker med 19 personskader. Kostnadsramma er 1,83 milliarder kroner i 2017-kroner.

