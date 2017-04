Blir lykkelig av fire felt og 110-sone

- Selv om jeg ønsker bompenger dit pepperen gror, er det stortingsflertallet som bestemmer. Bompenger blir en ekstra skatt. La oss ikke bli deppa av bompenger, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i talen da Nye Veiers trøndelagskontor ble åpnet i dag onsdag.

Om bompenger

Tirsdag erklærte direktør Finn Aasmund Hobbesland fra Nye Veier at en bomutgift på 213 kroner for å kjøre fra Melhus til Ulsberg er en gladnyhet. Onsdag gjentok Frp-statsråden det han sa under et valgkampstopp på Skjerdingstad i Melhus, at han ønsker bompenger dit pepperen gror. Igjen viste han til at stortingsflertallet er slik at det er flertall for bompenger.

Til Trønderbladet sier Solvik-Olsen (Frp) at det over tid vil bli slik at også elbilister må betale bompenger, men at de ikke skal betale mer enn 50 prosent av taksten for lettbil. I dette spørsmålet mener han at regjeringa må ta utgangspunkt i lokale ønsker. Fordelen for elbiler vil vedvare til 2020, opplyste Solvik-Olsen

Ordfører Sivert Moen (Sp) var også med på åpningsfesten, og har noen tanker om bompenger. Midtre Gauldal vil få en bomstasjon midt i kommunen, og en på kommunegrensa til Rennebu og en på kommunegrensa til Melhus. For Moen er det viktig at Nye Veier ikke setter bomstasjoner på sideveiene slik Nye Veier har bebudet, uten at det gjøres tiltak på sideveier.

110-sone

Trønderbladet skrev tirsdag på nett at Nye Veier vil øke den samfunnsøkonomiske nytten for E6 sør for Trondheim ved å ha 110-sone og firefelts motorvei.

- Jeg blir lykkelig av at vi får mer fire felt og 110 km/t, sa Solvik-Olsen i talen.

Statsråden mente at fire felt og 110-sone ikke skaper fred i Midtøsten, men fred i hjemmene ved at folk rekker hjem tidligere enn de ellers ville ha gjort.

Til Trønderbladet opplyser utbyggingssjef Lars Bjørgård i Nye Veier at det er noen tekniske utfordringer med å få til 110-sone i Midtre Gauldal, og at det krever tunneler med doble løp - noe som vil øke kostnaden på veiprosjektet.

E6 sør

Solvik-Olsen gjorde et poeng av at han hadde hatt besøk av en delegasjon fra Sør-Trøndelag fylkeskommune som ønsket å ha E6 sør for Trondheim ferdig før 2032.

Når Nye Veier nå snakker om byggestart for E6 Melhus-Ulsberg i 2022 med mulig ferdigstillelse i 2027, mente Solvik-Olsen det skulle være mulig å ha snorklipping lenge før 2032.

Mens trønderske politikere var enige om å prioritere ny E6 sør for Trondheim og elektrifisering av jernbanen nord for Trondheim, har Nye Veier valgt å prioritere ny E6 fra Ranheim til Åsen i stedet.

Lover innsparing

Det var den reneste feststemninga da Nye Veiers kontor i Trondheim ble åpnet, og løftet om en innsparing på 20 prosent på veiprosjektene ble gjentatt flere ganger. Ifølge Solvik-Olsen skal det ikke gå utover frostsikringa av ny E6, og han mener at det handler om ikke å ha Rolls Royce-utgaven på frostsikring.

Godtar Nye Veier

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) talte på vegne av ordførerne sør for Trondheim, og kom først inn på at det var noen sentrale Høyre-politikere som lovte at ny E6 sør for Trondheim skulle stå ferdig i 2021. I talen kom han blant annet inn på at det er fornuftig at Nye Veier tenker alternativt, men han ga også et lite stikk til Nye Veiers modell for samfunnsnytte ved å si at selv den forfinede modell ikke kan avspeile virkeligheten slik at politisk skjønn må inn.

- Det var en viss nedtur da den første prioriteringslista kom. Vi er nederst, og det ser ut til at vi blir der. Vi vet at vår strekning er utrolig viktig, sa Krogstad.

I talene var det en unison enighet om at det kan være verdt å gi Nye Veier en sjanse, og at det kan være nyttig å utfordre Statens vegvesen i deres måte å bygge vei på. Stjørdalsordfører Ivar Vigdenes (Sp) vedgikk at han hadde vært skeptisk til Nye Veier og at han prinisipielt mener at politikerne bør prioritere, mener han at en ikke skal undervurdere verdien av å opprette noe som utfordrer vegvesenet.

- Jeg er overbevist om at Nye Veier må få en sjanse, sa Vigdenes.

NHO-sjef Tord Lien med fortid som Frp-statsråd, advarer mot å gjøre spørsmålet om Nye Veier eller ikke til et tema i valgkampen.

Nye Veier besøker denne uka berørte E6-kommuner i sør, og var tirsdag i Oppdal, Rennebu og Melhus. Temaet var blant annet den kommende bompengesøknaden og at det kan være nødvendig å endre på reguleringsplaner for å optimalisere veilinja. Midtre Gauldal skal også få besøk av Nye Veier.