Nye Veier vil ha 110 km/t

Nye Veier har rangert E6-prosjektet Melhus-Ulsberg på nest siste plass, og mener samfunnsnytten må økes.

I en rapport Nye Veier har laget om bompengefinansieringa, slår Nye Veier fast at selskapet vil gjøre tiltak for å øke den samfunnsøkonomiske nytten.

Fartsøkning

Ett av tiltakene er å redusere kostnadene. Ett annet tiltak er å heve fartsgrensa på strekninga for å redusere reisetid. Innspart reisetid regnes av Nye Veier som en vesentlig faktor i samfunnsnytten.

Nye Veier bebuder at de vil vurdere å øke fartsgrensa til 110 km/t nord for Støren og til 100/110 km/t sør for Støren. For å få ei slik fartsgrense, må veien bygges med en såkalt stiv kurvatur. En vei med mange svinger fører til at farten holdes nede.

På strekninga er det seks reguleringsplaner hvorav fire er godkjent. Nye Veier bebuder at det kan være aktuelt å utarbeide større og mindre reguleringsendringer for å øke fartsgrensa på strekninga og optimalisere traseen.

Vil ha statlig E6-plan Melhus Høyre vil ha statlig plan for å få fortgang i E6-bygging.

Bomstasjoner

Slik Trønderbladet har skrevet, ønsker Nye Veier å ha fem bomstasjoner på strekninga Melhus-Ulsberg. Den sjette kommer sør for Soknedal sentrum.

Nye Veier antyder i utredninga som legges fram for politikerne i de berørte E6-kommunene, at E6 mellom Melhus og Ulsberg kan bli bygd som delstrekninger. Bompengeinnkrevinga kan starte i 2028 ifølge Nye Veier.