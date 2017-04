Ny E6 sørover betyr 206 kroner i bompenger

Når ny E6 mellom Melhus og Ulsberg er ferdig, må bilistene ut med opptil 206 kroner i bompenger i løpet av kjøreturen. Med brikke-rabatt blir det 138 kroner, pluss bommen på Fosum ved Soknedal.

Opprinnelig fikk Trondheimsregionen der blant annet ordførere møtes, høre at bomregninga kunne bli på totalt 243 kroner for strekninga Skjerdingstad-Ulsberg. Men nå viser Nye Veier til et vedtak i fylkestinget om maksgrense for bompenger.

Dyr helgetur

Nye Veier planlegger fem bomstasjoner mellom Melhus og Ulsberg, og i tillegg kommer det en bomstasjon i Statens vegvesen-utbyggingen sør for Soknedal sentrum. En helgetur til Oppdal kan fort balle på seg for bilister, og tur-retur blir bompengeregninga på omtrent 400 kroner. For tungbiler blir det dobbelt så dyrt.

For Ulsberg–Melhus foreslår Nye Veier et takstnivå i samsvar med vedtaket i Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2014. Da ble den maksimale bompengesatsen for hele strekningen fastsatt til 180 kroner, det vil si 206 kroner etter dagens kroneverdi. Dette inkluderer bompengetaksten ved Fossum bru, sør for Soknedal.

En biltur mellom Soknedal og flyplassen på Værnes om ti år, kan bety et skikkelig utlegg til bompenger ettersom det også trolig fortsatt står bomstasjoner på Klett, inne i Trondheim og mellom Ranheim og Stjørdal.

Bomstasjonene

Nye Veier har foreslått bomstasjoner på Skjerdingstad, Røskaft, Håggå, Storpynten og Garli. I tillegg kommer altså bomstasjonen sør for Soknedal sentrum. Takstene vil ifølge Nye Veiers forslag variere fra 27 til 43 kroner pr. bom. Bompengeinnkrevinga kan ikke starte før veien er kjørbar og forhåndsinnkreving slik tilfellet var på Klett, skal ifølge Stortinget ikke skje for de nye E6-strekningene.

Politikere med fylkesordfører Tore O. Sandvik i spissen, har lovt at bilistene ikke skal betale mer enn 30 prosent av veikostnaden i bompenger. Nye Veier går derfor ut fra en bompengeandel på 25–30 prosent, og med en anslått byggesum på 15 milliarder kroner for Skjerdingstad-Ulsberg, vil bilistenes andel bli på 5 milliarder kroner.

Bilister som vil ut på kjøretur gjennom Trøndelag når ny E6 kommer fra Ulsberg til Åsen, må betale omtrent 10 milliarder kroner i bompenger.

Får uttale seg

Bomsystemet skal legges fram for politisk behandling, og Nye Veier ønsker at Stortinget vedtar bomsystemet for både Sør- og Nord-Trøndelag i høst. Kommunen blir bedt om å uttale seg om bomtakster og plassering av bomstasjoner innen 15. juni.

Dette mener Trondheim er for kort frist ifølge referatet fra Trondheimsregionens møte der ordførerne var samlet. Ordfører Rita Ottervik vil at bommen på E6 på Ranheim skal inn i Miljøpakken for å unngå at E6 øst blir uten bominnkreving i tre år. E6 øst er ferdig nedbetalt i 2023. Argumentet til trondheimsordføreren at bomfrihet i tre år, vil føre til en stor økning i biltrafikken.

I dag har elbiler fritak for bompenger, men Nye Veier mener det må vurderes om dette fortsatt skal være tilfelle når ny E6 i Trøndelag står ferdig.