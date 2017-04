Kommer til Melhus med stort hjerte for Afrika

Gunnar Hamnøy er mest kjent i Melhus som forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband i over 40 år. Der var han en viktig bidragsyter for misjon og bistandsarbeid i Afrika. I 2010 stiftet han NSP Aid, en hjelpeorganisasjon for Etiopia og Kenya. I dag er han ansatt i denne organisasjonen, som driver et omfattende innsamlingsarbeid i hele Norge.

Den første uka i mai har Hamnøy flere informasjonsmøter i Trøndelag, og fredag 5. mai kommer han til Melhus bedehus. Der vil han fortelle om arbeidet NSP Aid gjør, særlig for barn. Han vil komme med ferske inntrykk fra slumområdene i Nairobi. Her har NSP Aid finansiert skolegang for barn, og bidrar også med mat og overnattingsmuligheter. Sør for Mombasa har organisasjonen bygd opp et barnehjem, som eies og frives av den lokale lutherske kirka. Til sammen 43 barn bor der i dag. Gunnar Hamnøy har også planlagt en større barnelandsby ved Voi i Kenya, som snart skal bygges ut for å gi plass til 72 barn. I slutten av mai reiser Hamnøy til Voi for å starte denne utbygginga.

Under mottoet «Det nytter å hjelpe barn» vil Gunnar Hamnøy fortelle om dette arbeidet, og hvordan NSP Aid har vært til hjelp for Øst-Afrika. Navnet på organisasjonen står for North-South Partnership Aid.