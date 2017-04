En lastebil kjørte i grøfta på E6 sør for Kvål i morgentimene lørdag. Politiet opplyser om at det ikke er snakk om personskade i forbindelse med utforkjøringen, men at det er knekt både en lyktestolpe og et trafikkskilt.

E6 kan bli stengt en periode i forbindelse med berging av bilen, opplyser politiet.