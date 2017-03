Kommer det grus her snart?

Helge Skorstad sendte Trønderbladet før helga et bilde av Letesvegen tatt 17. mars, og bildet viser en svært hullete kommunal vei.

- Nå er vårløsningen like rundt hjørnet og veien er av denne standard nå, så vi tenker med gru på hvordan den blir utover, forteller Skorstad.

Beboerne håper på snarlig hjelp, og at veien blir satt i stand samtidig som at Melhus kommune skal bygge gang- og sykkelvei langs Letesvegen.

Letesvegen går mellom Hølondvegen (fylkesveg 708) og Hollum.

Teleløsning

Virksomhetsleder Jakob Storrø i Melhus kommune sier at det er vann som er det store problemet når det gjelder Letesvegen. Med teleløsninga og nedbør er veien blitt ekstra ille, og Storrø sier at det vil bli kjørt på grus.

- Utfordringa er at når det er tele i bakken, blir det ikke noe å skrape i når vi skal legge på grus. Veien blir skrapt når telen har gått, opplyser Storrø.

Vann

Vann er ifølge Storrø den store utfordringa.

- Det er dårlig med grøfter og drenering langs veien. Veien er lagt på myr. Når veier blir bygd slik, blir det dårlige veier og det er ikke slik vi ville ha bygd veier i dag, forklarer Storrø.

For å få veien utbedret, tror Storrø at det trengs en heftig oppjustering. Når det gjelder gang- og sykkelveien som kommunen har bebudet å bygge langs Letesvegen, sier Storrø at kommunen ennå er på reguleringsplanstadiet.

- Inntil gang- og sykkelveien blir bygd, blir det vanlig vedlikehold på Letesvegen. Når gang- og sykkelveien skal bygges, kommer vi til å ta en vurdering av om det skal gjøres noe med selve veien, opplyser Storrø.

Storrø viser til at dette er et prioriteringsspørsmål om Letesvegen skal tas nå, og at kommunen har flere store veimessige prosjekter i vente. Blant dem er en kulvert og to bruer i år.

Politikerne har satt av en begrenset pott til kommunale veier og veitiltak.

- Det er nok større behov for utbedring av kommunale veier enn det vi har satt av penger til, tror ordfører Gunnar Krogstad som ikke kan love en snarlig bevilgning til Letesvegen.