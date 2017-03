Bilbrann på Støren

Politiet melder på Twitter at nødetatene rykker ut etter melding om brann i kjøretøy på E6 ved Støren.

Meldinga kom onsdag kveld.

Operasjonsleder Trond Volden i Trøndelag politidistrikt forteller at personbilen står i brann på E6, og at E6 ble stengt. Bilen stod ifølge Volden, på E6 rett sør for den sørligste tunnelen på Støren.

- Sjåføren har kommet seg ut av bilen og hun er uskadd. Det er sannsynligvis tekniske årsaker til brannen, sier Volden.

Volden opplyser at det var andre enn sjåføren, som meldte fra om brannen. Klokka 18.40 melder politiet at bilbranne er slukket, at ett kjørefelt er åpnet på E6, og at det er bestilt bilberging.