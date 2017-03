Melhusrussen samler inn penger til kreftsaken

Hos Melhus videregående skole går det elever fra Buvika, Melhus og Midtre Gauldal. Elevene kan fortelle at elevene får dekke de områdene de er fra, og der de har kjentfolk.

- Jeg tror ikke det har vært så mange yrkesfaglige elever her før, så det er fint at de får vise seg litt frem de også, sier Jørgen Gravråk, presidenten for rødrussen.

Rekord på innsamling

Melhusrussen hadde rekord i fjor på innsamlingsaksjonen. Elevene kan fortelle at de samlet inn nesten hundre tusen, så i år håper de på ca. 150.000 kroner.

Viktig russeknute

Elevene er samstemte i at det er fint at denne russeknuten er til stede, og at de er glade for at de får støtte en god sak.