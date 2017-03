Rovdyrkveld på Støren

Onsdag holder Gauldal lokallag under Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk årsmøte på Støren. Etter de vanlige årsmøtesakene, inviterer de til åpen rovdyrkveld etterpå, med foredrag av bonde, rovdyrdebattant og lokalpolitiker fra Rendalen, Halvor Sveen.

–Han er en kjent figur som har god peiling på det han driver med. Han skal blant annet vise film om jakt på gaupe, bjørn, jerv og ulv, forteller Johan Hokseggen, som er innstilt som leder for lokallaget ved valget på onsdag kveld.

Sveen skal også snakke til forsamlingen om den siste utviklingen i norsk rovdyrpolitikk, og da spesielt debatten om jakt på ulv.

Hokseggen understreker at ulv ikke er et stort problem i Gauldalen ennå, men han er redd det fort kan endre seg, om bestanden ikke reguleres. Rovfugl er derimot et stadig økende problem i Trøndelag, og dette vil han i større grad fokusere på, om han blir valgt som leder.

–I Rissa er det for eksempel foretatt en studie for et par år siden, som viste mye tap. Opptil 60 prosent av lammene i enkelte besetninger ble tatt av ørn, 40 prosent totalt i Rissa, forteller Hokseggen.

Rovdyr er så mangt understreker han, alt fra ekorn til bjørn, og han ønsker å utvide rovdyrdebatten til å handle om mer enn ulv og sau.

–Rovfugl er mer relevant her, sier han.

Hokseggen håper mange vil komme på foredraget på Støren hotell, og han legger til at han også håper møtet vil føre til at lokallaget får enda flere nye medlemmer. Geografisk dekker laget området mellom Trondheim og Røros.