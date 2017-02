Regulerer hyttefelt på nytt

Han har startet arbeidet med å utarbeide ny reguleringsplan for hytteområdet Litlåsen i Budal. Den nye planen skal erstatte dagens reguleringsplan fra 2000. Den regulerte et hytteområde med 13 tomter. I dag er det fradelt og bygd på to av disse tomtene.

Vil bygge hus

Bakgrunnen for at Sørløkken ønsker å regulere på nytt, er at det har kommet ønske om å erstatte ei av hyttetomtene med ei boligtomt. I tillegg ønsker han å legge til rette for ei eller to nye fritidstomter i dette feltet. I tillegg vil han endre på plasseringen av tomtene, det samme med vegføringen.

Møte og befaring

Det er Allskog som utarbeider planen på oppdrag for Sørløkken. De var i oppstartsmøte og gjennomførte befaring med Midtre Gauldal kommune 3. februar. Planen skal utarbeides gjennom våren og sommeren 2017. De forventer å sende reguleringsplanen til førstegangs behandling i kommunestyret i løpet av høsten 2017.

Frist for å komme med kommentarer eller merknader til oppstarten av planarbeidet, er satt til 15. mars.