Tømmer Melhus kirke

27. februar kommer det nye orgelet til Melhus kirke, og da skal kirka tømmes for å gi plass til orgelet.

Leder for innsamlingskomiteen, Erik Tofte, forteller at han kommer til å mobilisere en dugnadsgjeng for å få tømt kirka. Orgelbau Kuhn leverer nå nyorgelet, og kommer med fire ansatte til Melhus for å få satt inn orgelet. Så blir det en periode framover med installering og tilpassing. Orgelet skal være spillbart til 17. mai, og innvielse av orgelet i pinsa. Tidligere har fellesrådet vedtatt at kirka skal ha en kombinasjon av stoler og benker.

- Forresten – jeg stjal pipene Bjarne Brøndbo fylte Melhus kirke under innsamlingskonserten for nytt orgel.

– Benkene er hentet fra låven i Varmbu, og står nå hos Braa og Sørvåg der de blir flikket, reparert og tørket. Det var ganske fuktig på låven, og benkene har fått en del skader. De har stått der i snart 30 år, sier kirkeverge Kurt Rylandsholm.

Benkene skal males i samme farge som de øvrige benkene i kirka. Hva som skal skje med stolene, er ikke avklart ennå ifølge Rylandsholm.

– Fellesrådet gjorde et vedtak om omtrekking av stolene, men tok forbehold om økonomien, sier Rylandsholm.

Innkjøp av stoler vil koste omtrent 300.000 kroner, opplyser Rylandsholm.

– Fellesrådet avgjør om det skal kjøpes inn stoler eller om de skal trekkes om. Menighetsrådet vil få uttale seg, sier Rylandsholm.

Det store usikkerhetsmomentet er tårnet og tårnfoten, forklarer Rylandsholm.

Utflytting av stolene og innsetting av orgelet fører til at det ikke vil være mulig å ha gudstjeneste akkurat i den periode. Rylandsholm forteller at en gudstjeneste vil bli lagt til Melhus bedehus.