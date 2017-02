Her er det kanonforhold!

Jårakjølen seiler opp som en stadig større favoritt blant skigåere. Både lørdag og søndag kjøres det opp nye spor. Lørdag morgen er det nykjørt fra både Restad, eller Langbakken, på Hølonda, og fra Krogstadsætra i Skaun – helt opp til Elgshøgda.

Stadig mer besøk

Det er ikke bare hølondinger som benytter seg av de mange kilometerne med trikkespor i løypene, hvor Oddvar Brå la grunnlaget for sitt verdensherredømme i skisporet på 80-tallet.

I vinter har det vært veldig mye besøk.

– Førhelga var det aldeles fullt på parkeringa på Langbakken. Bilene sto faktisk og ventet for å få plass. Det var også fullt på Krogstadsetra, og mye biler på Solsjøbygda, forteller Arvid Almås.

Tilbudet på Jårakjølen har blitt mer og mer populært for hver vinter. Parkeringen ved Restad ble utvidet for bare to år siden.

Dagens spormaskin var en storinvestering som ble gjort for fire år siden. De trikkesporene den lager, samt at Jårakjølen er et av få steder i Trøndelag med stabilt snøføre, har gjort til at Jårakjølen har blitt veldig populært for skigåere. Det gjelder både for mosjonister og for de virkelig spreke. Almås forteller at det til stadighet kommer aktive skiløpere fra Trondheim som trener på Jårakjølen.

Kjører spor på dugnad

Arvid Almås er aktiv i Jårakjølens venner, og en av sporkjørerne. Kjøringen av spor gjøres på dugnad, og er et samarbeid mellom Jårakjølens venner og idrettslaget Leik.

Sporkjørerne og forholdene de lager, blir ofte hyllet med store ord på Facebook-siden til Jårakjølens venner.

«Kanonforhold i kveld!» «Jårakjølen leverer!» «Enormt fine forhold» er noen av superlativene som hagler inne på siden.

To sporkjørere, Arvid Almås og Per Estenstad kjører spor hver tirsdag og torsdag. Så er det fire kjørere; Steinar Rekstad, Andreas Brattli, Jørn Talsnes og Ola Flisen som rullerer på å kjøre i helgene. Det kjøres både lørdag og søndag.