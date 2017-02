Dyrt ikke å stoppe for lastebilkontroll

Tre utenlandske vogntogsjåfører får ikke kjøre videre før de har betalt foreleggene politiet har gitt dem. De er på Sandmoen,og har kjørt langs E6 blant annet i Gauldalen.

Foreleggene

Seksjonsleder Elisabeth Kalvøy ved Heimdal politistasjon sier at alle tre har fått forelegg av ulike årsaker.

- Den ene stoppet ikke for kontroll, og får et forelegg på 8000 kroner, sier Kalvøy.

Den andre får også et forelegg på 8000 kroner, og det skyldes at sjåføren ikke har overholdt døgnhvilebestemmelsen. Den tredje sjåføren har heller ikke overholdt døgnhvilebestemmelsen, og får et forelegg på 5000 kroner. I dette tilfellet var ikke overtredelsen så grov som for den andre, opplyser Kalvøy.

- Overholdes ikke døgnhvilebestemmelsen, kan det lett skje ei ulykke, sier Kalvøy.

Alle tre kom kjørende langs E6, og var på vei nordover.

- De er anmeldt av Statens vegvesen, og så skal vi forkynne forelegget for dem. Ofte må vi bestille tolk for å få snakket med dem, og denne typen oppdrag tar politiressurser. Men gjør vi ikke dette, er det fritt fram, sier Kalvøy.

Vogntogene blir stående på Sandmoen inntil sjåførene har betalt foreleggene, opplyser Kalvøy.

Vinglete kjøring

Sent torsdag kveld ble et annet vogntog kontrollert. Kalvøy forteller at en patrulje dro ut etter å ha fått melding om vinglete kjøring. Vogntoget ble stoppet i Soknedal, og begge sjåførene måtte ta blåseprøve.

- Det var ingen promille hos sjåførene, sier Kalvøy.