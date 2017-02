Forvaltningskontoret i gang

– Forvaltningskontoret skal øke kvaliteten på saksbehandlinga, og sørge for lik tilgang til tjenestene uansett alder eller hvor du bor. Det skal bli lettere å orientere seg, sier saksbehandler Rut Perly Stølan.

Lokalisering

Agenda Kaupang pekte i sin rapport på at forvaltningskontor var et tiltak som burde prioriteres, og kommunestyret har vedtatt å opprette det. Imidlertid er kommunestyret ikke enig om hvor forvaltningskontoret skal være, og ønsker mer utredning. Alternativene som så langt er lansert, er i Melhus rådhus der et møterom er foreslått ombygd for 900.000 kroner og ei tom sykehjemsavdeling på Buen omsorgssenter.

Ansatte

Forvaltningskontoret ble etablert fra 1. januar, selv om det altså ikke har fått en konkret plass å være. Rut Perly Stølan er ansatt som saksbehandler, mens Anne S. Jøraandstad er prosjektleder inntil ny leder er på plass. Sykepleier Ingrid Frøseth er også på vei inn i jobb ved kontoret.

– Det er ikke slik at hjelpa skal gis på en dårligere måte, men på en annen måte, forklarer Stølan.

Gry Marit Håpnes Landmark er ansatt som leder, og tiltrer i april. I løpet av april skal også en fysioterapeut og en ergoterapeut være i funksjon. Forvaltningskontoret skal etter planen være i full drift fra mai.

Fra årsskiftet ble også ordninga med en virksomhetsleder for hver av pleie- og omsorgsdistriktene endret slik at det nå er en virksomhetsleder for institusjonsbasert tjenester og en virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester. Omorganiseringa er et ledd i prosjektet «100 år i eget hjem».

Nyskapning

- Forvaltningskontor er en nyskapning i Melhus, mens Trondheim har hatt det i 19 år. De fleste større kommuner av en viss størrelse har et slikt kontor. Melhus har, har hatt og skal fortsatt ha robuste tjenester, forklarer Jøraandstad.

Jøraandstad peker på at Melhus har økende folketall, at det er forventet større pågang på tjenester og det stilles større krav til saksbehandling. Forvaltningskontoret skal være for 0–110 år, og skal fordele tjenester som for eksempel avlastning, bolig med heldøgns omsorg, dagsenter, kreftkoordinator, omsorgslønn, støttekontakt, trygghetsalarm, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og matombringing.

- Kontoret skal ha oversikt over hva som finnes av tjenester og hvor. I Melhus opererer vi ikke pr. i dag med ventelister. Stort sett klarer vi å ta unna, men det kan blil større og større press på tjenestene. Det kommer nye krav fra sentralt hold, og det vil bli utarbeidet tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester i Mehus. Kriteriene skal behandles administrativt og politisk, opplyser Jøraandstad.