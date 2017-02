Gaupejakta er stoppet

Gaupejakta startet i går, og var over etter en dag fordi kvoten på tre gauper ble skutt den første dagen.

Midtre Gauldal

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag opplyser på sin nettside at det har vært gaupefelling i Midtre Gauldal og Holtålen.

Kvoten er dermed fylt i området med mål om yngling.

Klima- og miljødepartementet ga tillatelse til å skyte seks gauper i Sør-Trøndelag. Tre av disse kunne skytes i det området Midtre Gauldal og Melhus hører til. De tre andre er for Oppdal, Rennebu, Røros og de østlige deler av Tydal og Holtålen kommune. Den første kvoten på tre gauper gjelder ikke på Fosenhalvøya, og heller ikke for de kommunene som har fått den andre kvoten.

Totalt 21 gauper kan skytes i Trøndelag og Møre og Romsdal. Departementet mener at det ikke skal tas hensyn til at alle de tre gaupene i kvoten som gjaldt i vinter, er blitt påkjørt. En av disse tre gaupene ble påkjørt i Melhus. Derimot ber departementet om at reservekvoten på fire kun tas i bruk dersom ny kunnskap fra Rovdata viser at det er forsvarlig og nødvendig å komme ned mot bestandsmålet for regionen. Departementet mener at det er nok gaupeyngling i Sør-Trøndelag til at kvotejakt kan forsvares.

Bekymret

Miljødirektoratet er bekymret for gaupebestanden, og viser til at det ble registrert færre gaupeynglinger enn prognosen. Prognosen var 62 ynglinger, mens det ble registrert 52. Rovviltnemnda vil ha en kvote på 21 gauper med en reservekvote på 4 dyr, og dette mener Miljødirektoratet er for høy kvote. Prognosen for landet i 2017 er ifølge Miljødirektoratet, 54 familiegrupper.

Hele gaupekvoten for Midt-Norge er påkjørt En av de tre i kvoten, ble påkjørt på E6 på Hovin.

Fosen naturvernforening samt Naturvernforbundet i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag klaget på rovviltnemndas vedtak om kvotejakta for gaupe, og klagen ble avvist av Klima- og miljødepartementet.

Jerv

I tillegg er lisensjakta på jerv stanset fordi en jerv ble skutt i Rennebu på gaupejaktas første dag.