Mener ikke de bremser enheten

– Vi har gitt henne det hun trenger for å gjennomføre budsjettet for 2017, sier ordføreren om at Grindstuen mener at enheten med dette vedtaket ikke greier å kutte de nødvendige millionene.

– Men både du, flertallsgruppa og rådmannen sier gang på gang at det må være forutsigbarhet i økonomiplanen, og at man må slutte å vedta budsjetter kun år for år?

– Men vi må her respektere Eldres råd, som ønsker å se konsekvensene. Vi er nødt til å respektere befolkningen.

– Men Grindstuen sier at dette bremser opp arbeidet med kuttene?

– Jeg forventer å få opp utredningene allerede i mars, og jeg tror at når vi får det har vi det vi trenger for å ta en beslutning.

Moen peker på at rådmannen har gitt uttrykk for at dette skal gå greit å få til.

– Må folk belage seg på at det går den veien, at det blir slutt på bemanningen i Singsås?

– Det som er klart, er at de med stort pleiebehov skal til Støren, og det tilbudet blir på Støren, sier Moen.